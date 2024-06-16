شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يطالب أندية الممتاز بإشراك لاعبي المنتخب الأولمبي فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اتحاد الكرة بالتواصل مع أندية الدوري الممتاز من أجل مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن المنتخب مقبل على أولمبياد باريس التى تنطلق 24 يوليو المقبل.

ويرغب ميكالي فى وصول اللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل المشاركة في الأولمبياد، لاسيما أنه لا يوجد أى لاعب من المنتخب يشارك باستمرار مع ناديه باستثناء ابراهيم عادل.

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس عن وقوع مصر بالمجموعة الثالثة بجوار منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكتسان.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى:

الجولة الأولى: مصر × الدومينيكان على ملعب لا بوجوار، يوم 24 يوليو.

الجولة الثانية: مصر × أوزبكتسان على ملعب لا بوجوار، يوم 27 يوليو.

الجولة الثالثة: مصر × إسبانيا على ملعب بوردو، يوم 30 يوليو.