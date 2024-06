بيلينجهام يقود إنجلترا لفوز صعب أمام صربيا في يورو 2024

حقق منتخب إنجلترا، فوزًا هامًا لى نظيره صربيا، 1-0 لحساب مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالتة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وسجل جود بيلينجهام، هدف منتخب “الأسود الثلاثة” الوحيد، في الدقيقة 13 من عمر تلك المواجهة.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية رفقة كلا من صربيا، الدنمارك وسلوفينيا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب إنجلترا، رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بينما ظل صربيا دون نقاط في المركز الأخير.

Three points for the Three Lions 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2024 | #SRBENG pic.twitter.com/XTLJmU2Puu