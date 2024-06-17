بيلينجهام يقود إنجلترا لفوز صعب أمام صربيا في يورو 2024

حقق منتخب إنجلترا، فوزًا هامًا لى نظيره صربيا، 1-0 لحساب مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالتة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».
وسجل جود بيلينجهام، هدف منتخب “الأسود الثلاثة” الوحيد، في الدقيقة 13 من عمر تلك المواجهة.
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ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية رفقة كلا من صربيا، الدنمارك وسلوفينيا.
وبهذه النتيجة رفع منتخب إنجلترا، رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بينما ظل صربيا دون نقاط في المركز الأخير.
Three points for the Three Lions 🏴#EURO2024 | #SRBENG pic.twitter.com/XTLJmU2Puu— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
وجاء تشكيل إنجلترا أمام صربيا:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
في الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي – كيران تريبير
وسط: ديكلان رايس – ترينت ألكسندر أرنولد – جود بيلينجهام
خط الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين
وجاء تشكيل صربيا أمام إنجلترا على النحو التالي:
حراسة المرمى: بيدراج رايكوفيتش
في الدفاع: ميلوش فيلكوفيتش – نيكولا ميلينكوفيتش – سترانيا بافلوفيتش
وسط الملعب: أندريا زيفكوفيتش – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – نيمانيا جوديلي – ساسا لوكيتش – فيليب كوستيتش
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – ألكسندر ميتروفيتش