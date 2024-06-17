فرنسا والنمسا.. أرقام منتظرة للديوك في ضربة البداية لـ يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب فرنسا مشواره في بطولة يورو 2024 بمواجهة نظيره النمساوي، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة القارية.
ويبحث منتخب فرنسا المدجج بالنجوم عن انطلاقة قوية في يورو 2024 كجرس إنذار للجميع، حيث تطمح كتيبة الديوك التتويج باللقب في النسخة الحالية لمصالحة الجماهير الفرنسية بعد خسارة كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين في المباراة النهائية.
وعلى الرغم أن الأرقام والمعطيات تميل لصالح المنتخب الفرنسي إلا أن النمسا واحدة من الأحصنة السوداء في الكرة الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت خصمًا لا يستهان به أمام كبار أوروبا، لذا فمن المتوقع أن تفجر مفاجأة وتفرض نفسها في يورو 2024.
ولكن هناك أمر آخر يعزز حظوظ الديوك الفرنسية وهي أرقام منتظرة لعناصره في ضربة البداية في يورو 2024 والتي نستعرضها في السطور التالية.
أرقام فرنسا المنتظرة في انطلاق يورو 2024
- يعد كيليان مبابي نجم الشباك الأول في المنتخب الفرنسي، لذا فإنه على موعد مع كسر الرقم القياسي للأسطورة تييري هنري صاحب 50 هدفا مع الديوك في 113 مباراة ولكن مبابي في حالة تسجيل هاتريك أمام النمسا سيصبح أسرع لاعب وصولا لهذا المعدل التهديفي بواقع 80 مباراة.
- في حال مشاركة أوليفييه جيرو مع المنتخب الفرنسي أمام النمسا سيصبح أكبر لاعب فرنسي على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا عن عمر (37 عامًا و262 يومًا في وقت المباراة)
- يمتلك ديديه ديشامب 99 انتصارا مع المنتخب الفرنسي ومن الممكن أن يصبح أول مدرب فرنسي يفوز في 100 مباراة مع الديوك عبر التاريخ، حيث تعادل في 30 مباراة وخسر 24 أخرين، ويتفوق عليه فقط يواخيم لوف أسطورة التدريب الألمانية بواقع 124 انتصارا مع الماكينات في 198 مباراة.
- من الممكن أن يصبح وارن زائير إيمري أصغر لاعب فرنسي على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا بواقع (18 عامًا و102 يومًا)، متفوقا على كينجسلي كومان (19 عامًا و363 يومًا) الذي شارك في يورو 2016 ضد رومانيا.
- من الممكن أن يصبح واحد من الثلاثي وارن زائير إيمري وإدواردو كامافينجا (21 عامًا و221 يومًا) وبرادلي باركولا (21 عامًا و290 يومًا) أصغر لاعب فرنسي على الإطلاق يسجل في كأس أمم أوروبا ويحطم رقم برونو بيلوني (22 عامًا و105 أيام) الذي حقق ذلك أمام أسبانيا في يورو 1984.