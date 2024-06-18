رسمياً.. الزمالك يُعلن عقوبة قوية على محمد عواد بعد مشادته مع حسام عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي.

وظهر محمد عواد في مشادة مع مدافع فريقه حسام عبدالمجيد بعد تسجيل المصري الهدف الثاني.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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