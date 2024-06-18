هل ركلة جزاء الزمالك التي سددها زيزو بمرمى المصري هدفًا؟.. حكم يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان على ركلة الجزاء التي سددها لاعب الزمالك زيزو بمرمى المصري وأثارت جدلاً خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وقال عثمان، خلال حلوله بالفقرة التحكيمية بقناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة:"الكرة ليس من الواضح دخولها المرمى بكامل استدارتها حسبما أظهرت اللقطات التي رأيناها ولكن كان يجب أن تُعاد لتداخل لاعب المصري في اللعبة بدخوله منطقة الجزاء خلال التنفيذ وإبعاد الكرة بعد ذلك".

وشهد اللقاء لقطة أثارت جدل مشجعي القلعة البيضاء بعد احتساب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 72 سددها زيزو ولكن ارتطمت الكرة في العارضة، وطالب بعدها الجهاز الفني للأبيض احتسابها بعد تجاوزها خط المرمي، ولكن الحكم لم يحتسب الكرة.

وخسر فريق الزمالك 2 - 1 خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

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