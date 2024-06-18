5 عروض أوروبية لنجم الاهلي في الميركاتو الصيفي

كشف طلال ربيع، وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي لاعب الاهلي المعار إلى سيراميكا كيلوباترا، عن وصول أربعة عروض أوروبية للاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال ربيع في تصريحات صحفية: ” هناك عروض لقندوسي من أندية في إسبانيا، وفرنسا، وكرواتيا، وبلجيكا والبرتغال، ولكننا لم نحسم مصير اللاعب مع الأحمر حتى الآن”.

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وأضاف: “هناك الكثير من الأكاذيب حول مستقبل قندوسي مع الاهلي، ولكننا سنجلس عقب أجازة عيد الأضحى المبارك مع مسئولي الأحمر لحسم موقف اللاعب النهائي مع الفريق”.

وتابع: “كل ما يكتب عن قندوسي ما هو إلا اجتهادات شخصية لمن يكتبها، واللاعب أنهى إعارته بنادي سيراميكا كيلوباترا”.

وأكمل: “لو كان قرار كولر بخروج اللاعب للإعارة أو الرحيل عن النادي ستكون الأولوية للخروج إلى أوروبا، ولكن موقف الأهلي غير معروف حتى الآن”.

واختتم: “نادي سيراميكا يرغب في تمديد إعارة أحمد قندوسي بكل تأكيد، ولكننا لم نحسم وجهتنا المقبلة في انتظار عقد جلسة مع مسئولي الاهلي”.