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5 عروض أوروبية لنجم الاهلي في الميركاتو الصيفي

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الأهلي

الأهلي

كشف طلال ربيع، وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي لاعب الاهلي المعار إلى سيراميكا كيلوباترا، عن وصول أربعة عروض أوروبية للاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال ربيع في تصريحات صحفية: ” هناك عروض لقندوسي من أندية في إسبانيا، وفرنسا، وكرواتيا، وبلجيكا والبرتغال، ولكننا لم نحسم مصير اللاعب مع الأحمر حتى الآن”.

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وأضاف: “هناك الكثير من الأكاذيب حول مستقبل قندوسي مع الاهلي، ولكننا سنجلس عقب أجازة عيد الأضحى المبارك مع مسئولي الأحمر لحسم موقف اللاعب النهائي مع الفريق”.

وتابع: “كل ما يكتب عن قندوسي ما هو إلا اجتهادات شخصية لمن يكتبها، واللاعب أنهى إعارته بنادي سيراميكا كيلوباترا”.

وأكمل: “لو كان قرار كولر بخروج اللاعب للإعارة أو الرحيل عن النادي ستكون الأولوية للخروج إلى أوروبا، ولكن موقف الأهلي غير معروف حتى الآن”.

واختتم: “نادي سيراميكا يرغب في تمديد إعارة أحمد قندوسي بكل تأكيد، ولكننا لم نحسم وجهتنا المقبلة في انتظار عقد جلسة مع مسئولي الاهلي”.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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