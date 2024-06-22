الامارات | المنتخب يفتقد ليما وكايو والحمادي.. «عودتهم ضرورة قصوى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتقد المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مباراتيه أمام منتخبي نيبال والبحرين في الجولتين الأخيرتين من الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، خدمات مدافع الجزيرة خليفة الحمادي ومهاجمي الوصل كايو كانيدو وفابيو دي ليما بسبب الإصابة، فيما سيعول المدرب البرتغالي باولو بينتو عليهم في الدور الثالث من تصفيات المونديال في حال كانوا جاهزين فنياً، وذلك للاستفادة من خبرتهم الطويلة، علماً أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر إجراء قرعة المرحلة المقبلة التي أعلن عنها أمس بشكل رسمي، وتسحب يوم 27 الجاري لوضع برنامج إعداد المنتخب بعدما نجح في حصد بطاقة التأهل متصدراً مجموعته برصيد 16 نقطة.

وكان ليما قد خضع أخيراً لعملية في غضروف الركبة اليسرى، فيما أصيب كايو بالتهاب حاد في وتر إكيلس لقدميه اليسرى واليمنى، وكان وقتها بحاجة إلى العلاج والراحة لمدة شهر، وفقاً للتقرير الطبي، فيما تعرض الحمادي للإصابة في العضلة الضامة وبالتهاب في عضلة الحوض وحاجته إلى الراحة لمدة ثلاثة أسابيع.

وباستثناء مباراتي نيبال والبحرين الأخيرتين فقد ظل ثلاثي المنتخب يتواجد في القائمة في جميع مبارياته السابقة أمام نيبال والبحرين في مباراتي الذهاب اللتين فاز فيهما «الأبيض» 4-صفر و2-صفر على التوالي، وكذلك في مباراتي الذهاب والإياب أمام اليمن اللتين أسفرتا عن انتصار المنتخب 2-1 و3-صفر.

ويعتبر الحمادي وكايو وليما من العناصر الأساسية التي يراهن عليها المدرب بينتو في المرحلة المقبلة في حالة جاهزيتهم التامة، في حين سيكون هناك غموض في إمكانية جاهزية ليما بسبب عملية الغضروف.

أرقام ليما

وقدم ليما أداءً رائعاً مع المنتخب خلال الدور الثاني، وسجل ثلاثة أهداف من أصل 16، وخاض مع فريقه الوصل 25 مباراة أساسياً في دوري المحترفين من أصل 26، حيث غاب عن تشكيلة الوصل في مباراة واحدة فقط وسجل 17 هدفاً في الدوري، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الوصل في الدوري 2221 دقيقة.

ويمثل ليما أحد العناصر الأساسية التي أسهمت في تتويج الوصل بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة.

خبرة كايو

ويعد كايو (33 عاماً) من العناصر المؤثرة وصاحب خبرة طويلة في الملاعب، لذلك فإن بينتو يراهن عليه هو الآخر ليكون ضمن الأوراق الرابحة التي سيعول عليها المنتخب في المرحلة المقبلة. وخاض كايو 25 مباراة مع الوصل في الدوري، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 1014 دقيقة.

حمادي الجزيرة

بدوره يعتبر خليفة الحمادي من العناصر الأساسية التي فرضت نفسها بقوة في تشكيلة المنتخب خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ كأس آسيا 2019، وظل يتواجد أساسياً مع «الأبيض» في غالبية مبارياته، وخاض مع فريقه الجزيرة هذا الموسم 19 مباراة أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها في الدوري 1616 دقيقة.

عبدالله حسن: يجب أن تكون البدائل جاهزة أمام بينتو

أكد المدرب الوطني لكرة القدم والمحلل الفني عبدالله حسن، أن غياب الثلاثي ليما وخليفة الحمادي وكايو عن المباراتين السابقتين بداعي الإصابة كان الشغل الشاغل بالنسبة للمدرب بينتو، كونهم من العناصر المؤثرة، لذلك قام الأخير بإيجاد بدائل سريعة لهم في مباراتي نيبال والبحرين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يجب تأهيل هذا الثلاثي للمرحلة المقبلة التي تعتبر الأهم في مشوار المنتخب لاسيما ليما الذي خضع لعملية جراحية، متسائلاً عما إذا كانت هذه العملية ستؤثر على ليما ومدى عودته لمستواه الطبيعي بسرعة أم لا».

وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب من بينتو ثباتاً في تشكيلة المنتخب، بحيث يكون قادراً على مواجهة منتخبات تفوق المنتخب في المستوى الفني».

وختم عبدالله حسن أنه بعد موسم طويل، فإن الإصابة كانت واردة بالنسبة لجميع اللاعبين وتحديداً هذا الثلاثي، وأنه «يجب أن تكون البدائل جاهزة بالنسبة للمدرب».

• ليما خضع لعملية في غضروف الركبة اليسرى.

• كايو أصيب بالتهاب حاد في وتر إكيلس لقدميه اليسرى واليمنى.

• الحمادي مصاب في العضلة الضامة وبالتهاب في عضلة الحوض.