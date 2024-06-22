كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على فاركو؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على نظيره فاركو بهدفين نظيفين في مؤجلة من الجولة 12 في الدوري بعدما خسر في مباراته الماضية أمام نظيره المصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض الفرص وأداء اللاعبين خلال المباراة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على فاركو بمطالعة الألبوم أعلاه:

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