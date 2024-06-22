شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبي الأهلي بعدم الانشغال بأزمة رفض الزمالك خوض القمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع لاعبيه اليوم السبت في بداية التحضير لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري، يطالبهم خلالها بعدم التركيز مع ما يتردد بشأن رفض الزمالك خوض مباراة القمة.

وكان الزمالك قد أعلن في بيان رسمي رفضه خوض لقاءات القمة بعد لعب مباراة فاركو، قبل أن يلعب باقي المنافسين مبارياتهم المؤجلة.

ويرغب كولر في إبعاد لاعبي الأهلي عن أية أجواء قد تفقدهم تركيزهم قبل مباراة القمة، التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز، بحثا عن استعادة صدارة الدوري والحفاظ على درع المسابقة خلال الموسم الحالي.

وخطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد السلام اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.