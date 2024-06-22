ماذا لو أصرت رابطة الأندية على إقامة مباراة الأهلي في موعدها؟.. الزمالك يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن موقف إدارة القلعة البيضاء حال تدخل من وزارة الشباب والرياضة لحل أزمة رفض النادي خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري.

وقال سالم، في تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "كل الاحترام والتقدير لكل أجهزة الدولة، الموضوع خلاف على التنظيم من حيث الترتيبات ومنظومة التحكيم".

وأضاف المتحدث: "لدينا مطالب محددة وشرعية ونريد معرفة السر في تغيير ترتيب المباريات".

وتابع: "حتى لم نتلق أي إجابات مقنعة سواء على ترتيب المباريات والتحكيم، الشكوى المقدمة ضد ثروت سويلم ستكون في رابطة الأندية".

وفي حال أصرت رابطة الأندية على إقامة مباراة الأهلي في موعدها، قال سالم: "لن نخوض المباراة، المبادئ والمواقف الثابتة والوصول إلى الحق يكون فيه خسائر، مستعدون لتقديم أي تضحيات، حتى يحصل الزمالك على حقه".

وأكمل: "غدًا محمد عواد سيخضع للتحقيق وسنعرف سبب انفعاله، وعلى قدر الخطأ ستكون العقوبة".

واختتم المتحدث باسم نادي الزمالك: "نتواصل مع محامي خالد بو طيب لو سيكون هناك نوع من الجدولة أو التقسيط".