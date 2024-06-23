شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يغيب عن مباراة المصرى غدا أمام سيراميكا بعد وضع قدمه فى الجبس والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على استاد برج العرب.

جاء ذلك بعد وضع قدم اللاعب في الجبس نتيجة إصابته بشرخ في إصبع القدم خلال مران الفريق الأساسي للمباراة، لينضم بذلك اللاعب إلى قائمة الغائبين عن المباراة، والتي تضم كذلك الغيني أمادو با وسمير فكري، واللذين حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.