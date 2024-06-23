شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: لدينا مشكلة فى إدارة مسابقة الدورى ورابطة الأندية بيتنا الكبير والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، إن إدارة مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile) هذا الموسم تعانى من العديد من المشاكل، مؤكدا أن الجميع عليه الاعتراف بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه تحمّل ما لا يطيق من تجاهل مسئولي اتحاد الكرة فى الرد على اتصالاته.

وأضاف الشريعى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports" مع الإعلامى سيف زاهر، أن الموسم الحالي من الدورى المصري الممتاز به اضطرابات كثيرة، موضحاً أنه يريد عبور الموسم إلى بر الأمان من خلال تدخل صوت العقل، مشيراً إلى أن رابطة الأندية المحترفة بيتهم الكبير وحصن الدفاع الأول عن الأندية.

وتحدث رئيس إنبى عن خلاف نادى الزمالك مع اتحاد الكرة بشأن مؤجلات الدورى، موضحاً أن الأهلى والزمالك قوام الكرة المصرية، وجمهورهما من أسباب السعادة، لكن بعض المسئولين لا يعلمون هذه الأمور، لافتاً إلى أن من كتب خطا في هذه المسابقة عليه أن يرحل ولا يمس الكرة المصرية بأى شيء.

وعبر رئيس نادى إنبى عن سعادته بفوز الفريق البترولى على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدورى، لافتاً إلى أن اقتحام المربع الذهبي للدورى وهو وضع مؤقت؛ لعدم انتظام جدول المسابقة.