بيراميدز في اختبار صعب أمام المقاولون العرب في الدوري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مواجهة صعبة أمام نظيره المقاولون العرب في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويسعي بيراميدز لتعزيز صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما يأمل نظيره المقاولون العرب في الهروب من شبح الهبوط بالبطولة.



ويتواجد فريق بيراميدز بالمركز الأول بجدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، محصلة خوض 24 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 39 هدفًا واستقبلت شباكهم 14.

ويقع المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، بواقع الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفًا واستقبلت شباكهم 37.