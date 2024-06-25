الكشف عن موعد وملعب نهائي كأس الرابطة المصرية

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، موعد مباراة نهائي كأس الرابطة لموسم 2024، بالإضافة إلى مكان إقامتها.

ومن المقرر أن يجمع نهائي كأس الرابطة بين فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، في النسخة الثالثة من الكأس المحلية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة مباراة نهائي كأس الرابطة يوم 24 يوليو المقبل على أرضية ملعب ستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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يشار إلى أن سيراميكا كليوباترا يحمل لقب بطولة كأس الرابطة حيث توج بها من قبل، بعد أن فاز على المصري برباعية مقابل هدف على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وبلغ طلائع الجيش نهائي البطولة المحلية بعد أن حقق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح، فيما صعد سيراميكا إلى المباراة النهائية على حساب الاتحاد السكندري بفوز بهدف دون رد.