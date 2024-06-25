شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام ردا على بيان المقاولون: الحنفى أجرى اختبار الفيفا وجاهز لقيادة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على بيان المقاولون العرب الذي يطالب بإعادة مباراته مع بيراميدز، استنادا على قيادة الحكم محمد الحنفي للقاء وهو لم يجتاز الاختبار البدني بالمخالفة للوائح.

وكشف مصدر في لجنة الحكام أن محمد الحنفي أجرى اختبار الفيفا الرسمي لـSDS مع جميع زملائه خلال المعسكر التدريبي الأخير بالسويس، لذا فهو جاهز للمباريات ولا يوجد ما يستدعي إعادة المباراة لأسباب قانونية.



وتقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.



ويرى المقاولون أن الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.



وحسب بيان المقاولون فإنه وفقاً للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم، وخضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا ( الوارنر تيست ) شرط الزامي وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوع من إدارة المباريات موسم كامل وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.



وكان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط ، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة من وجهة نظر المقاولون.



يذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة كانت الأهلي والبنك الأهلي يوم 29 يونيو 2023 وتم استبعاده .



وطلب نادي المقاولون العرب من لجنة الحكام واتحاد الكرة ورابطة الأندية سرعة الرد على الخطاب خاصة أن نتيجة المباراة تعد باطلة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.