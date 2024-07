أول تعليق من النني على انضمامه لقائمة منتخب مصر الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق محمد النني لاعب أرسنال السابق على لقائمة منتخب مصر الأولميبي المشارك في أولمبياد باريس

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": " مفيش كلام كفاية يعبر عن فرحتي باختياري للإنضمام لقائمة منتخب بلدي الأولميبي المشارك في أولمبياد باريس عشان أنال الشرف ده لتاني مرة في مسيرتي، يارب يقدرنا نقدم أداء يليق بمصر ويشرفه".

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، أحمد عيد، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، زياد كمال، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر، أسامة فيصل.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس رفقة كلا من، "إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان".

وينطلق معسكر منتخب تحت 23 سنة استعداداً للأولمبياد باريس 2023، يوم غد الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين، ماعدا الثنائي محمد النني وأحمد زيزو، على أن ينضما يوم الأحد المقبل.

