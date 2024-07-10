بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يبلغ نصف النهائي بعد انسحاب دي مينور 

الرياص - اسماء السيد - لندن : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف ثانياً عالمياً، الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، من دون أن يلعب جراء انسحاب الأسترالي أليكس دي مينور بسبب الإصابة قبل ساعات معدودة من المواجهة المنتظرة بينهما الأربعاء.

قال دي مينور الذي تعرّض لإصابة في فخذه خلال فوزه على الفرنسي أرتور فيس في الدور الرابع "من الواضح أن هذا ليس التصريح الذي أردت الإدلاء به... أنا محطّم، لكن يجب عليّ الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ".

وتابع ابن الـ25 عاماً "ليس سرّاً أن هذه كانت لتكون أكبر مباراة في مسيرتي لكنها إصابة استثنائية".

وأردف "استيقظت هذا الصباح وأنا أريد أن أشعر بشيءٍ من المعجزة، لكن كان هناك خطراً كبيراً من أن تُصبح الإصابة أسوأ إذا لعبت"، مضيفاً "تمدّد واحد، انزلاق واحد يُمكنه أن يُفاقم هذه الإصابة من ثلاثة أسابيع إلى ستة".

في المقابل، سيخوض ديوكوفيتش حامل اللقب سبع مرات، نصف نهائي البطولة الإنكليزية للمرة الثالثة عشرة، والـ49 في بطولات غراندسلام.