الشباب والرياضة تُعلن اكتمال المريع الذهبي لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية السيد الرئيس..

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، إكتمال المريع الذهبي نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منتخب الوادي الجديد في مواجهة القليوبية ومنتخب بني سويف مع منتخب الإسماعيلية



حيث تأهل منتخب القليوبية بعد الفوز علي منتخب السويس بضربات الجزاء الترجيحية، والوادي الجديد علي الغربية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ومنتخب بني سويف علي منتخب قنا بهدفين مقابل هدف، ومنتخب الإسماعيلية علي منتخب الشرفية بخماسية نظيفة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكشف عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

واستضافت مباريات دور الثمانية من الدوري بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بمحافظة القاهرة، حيث أقيمت (4) مباريات، حسمت منها ثلاثة مباريات بالفوز في وقت المباراة الأصلي والتأهل إلي المربع الذهبي، ومباراة وحيدة بضربات الجزاء الترجيحية، وأصدر الحكام خلالها (19) بطاقة صفراء فقط للاعبين والأجهزة الفتية والإدارية.

(56) هدف إجمالي أهداف نهائيات الدوري قبيل انطلاق مواجهات نصف النهائي، ولاعب القليوبية في صدارة الهدافين

وتصدر لاعب القليوبية محمد رضا عبد المنعم قائمة هدافي النهائيات برصيد خمسة أهداف، يليه لاعب أحمد محمد مصطفي لاعب الشرقية وحسين أشرف سيد لاعب لاعب بني سويف وأحمد محمود أحمد لاعب الإسماعيلية برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ثم إبراهيم عطا إبراهيم لاعب الغربية، وثلاثة لاعبين من الإسماعيلية هم محمود محمد علي وعبد الرحمن السادات وأحمد رمضان محمد برصيد هدفين لكل منهما، بالإضافة إلي (34) لاعب بهدف وحيد لكل منهما.



وخرج بالشباك نظيفة خلال النهائيات في مباراتين، حراس منتخبات قنا (إبراهيم عبد الحميد)، حارس منتخب بني سويف (كريم ياسر عبد النبي)، وحارس كفر الشيخ (وجيه رزق الشلاوي) .



وبحسب الجدول المعلن، تُسفر مواجهات نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز عن: الوادي الجديد مع القليوبية، ومنتخب الإسماعيلية مع منتخب بني سويف.