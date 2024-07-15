شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا المشروع القومي للمصارعة يتأهلان إلى بطولة العالم بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 11:03 م

تأهل لاعبا المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة، إلى بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في دولة إسبانيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك، من خلال تجارب المنتخب المصري للشباب للمصارعة والتي أقيمت أمس السبت.

حيث تأهل الثنائى، عبد الرحمن السيد عبد الرحمن في وزن 61 ك، وعمر محمد أمين في وزن 70 ك.

ويأتي المشروع في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.