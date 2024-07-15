إيهاب جلال يجرى تدريبا بدنيا قويا لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة الجونة

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أجرى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تدريبا بدنيا قويا من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى فى إطار الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دورى nile.

ويعمل إيهاب جلال لرفع الحالة البدنية للاعبين من أجل الحفاظ على المستوى البدني لهم خاصة فى ظل عدم وجود مباريات رسمية، كما يواصل العمل على الجانب الخططى المكثف لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب خاصة الناشئين.



شارك أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى حارسى مرمى نادى الإسماعيلى، فى تريبات الفريق الجماعية، حيث تعافى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بشد فى السمانة تعرض لها أثناء مباراة الدراويش مع المصرى التي انتهت بهزيمة الإسماعيلى بهدف نظيف، بينما تعافى محمد فوزى من إصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة مودرن سبورت.



وكان فريق الإسماعيلى حقق فوزا كبيرا على فريق أبو حماد برباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الدوري.



سجل أهداف الإسماعيلي كل من حسن صابر وأحمد محسن وأحمد وجيه، بالإضافة إلى هدف عكسي من مدافع أبو حماد، فى المباراة التي شهدت مشاركة اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى للاطمئنان على جاهزيتهم.

تدريبات الاسماعيلي

تدريبات فريق الاسماعيلي

حراس مرمى الاسماعيلي