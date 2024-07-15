شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعتلى الكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 هدفاً، فيما يحل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، ثانياً برصيد 12 هدفاً.

ووصل الفلسطيني وسام أبو علي إلى هدفه العاشر بقميص الأهلي منذ انضمامه في شهر يناير الماضي قادما من سيريوس السويدي.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف.

قائمة هدافي الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف

6_ وسام أبو على، الاهلى، 10 أهداف.