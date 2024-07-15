ميسي ينهمر في البكاء بعد خروجه مصابًا من مواجهة نهائي الكوبا بين الأرجنتين وكولومبيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتابت الارجنتيني ليونيل ميسي حالة من الحزن والبكاء الشديد عقب خروجه بداعي الإصابة من مواجهة منتخب بلاده أمام كولومبيا الجاريه الآن بولاية ميامي الامريكية لحساب نهائي بطولة كوبا أمريكا والتي يسيطر على نتيجتها التعادل السلبي حتى الآن في مرحلة الشوطين الاضافيين بعد انتهاء الوقت الاصلي.

كان اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم قد أعلن تأخير انطلاق المواجهة لمدة ساعه على خلفية الفوضى العارمة وفقدان السيطره الامنية التي جرت على بوابات الطرق المؤدية إلى ملعب اللقاء وحالة الذعر التي انتابت لاعبي الارجنتين بسبب قلقهم على اسرهم في محيط الملعب كذلك تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات اغماء.