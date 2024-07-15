شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي بالأهلي لتقديم ستيفان مادسن المدير الفني لفريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الإثنين، بمقر الجزيرة، لتقديم ستيفان مادسن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر فى حضور كافة وسائل الإعلام (القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية)، لتقديم المدير الفني الدنماركي، والرد على أسئلة السادة الإعلاميين.

يذكر أن ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد.

التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.