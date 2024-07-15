شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يشارك فى مران الأهلي اليوم وكولر يحدد موقفه من مباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الجهاز الفني للأهلي، اليوم الاثنين، موقف عمر كمال لاعب الفريق من دخول قائمة مباراة مودرن سبورت في الدوري غدا، أو استبعاده، على خلفية شكواه من نزلة معوية حادة قبل مباراة بيراميدز الماضية واستبعاده من معسكر الفريق ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومكث بها ليلة كاملة.

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن عمر كمال لاعب الفريق غادر المستشفى ظهر السبت بعد الاطمئنان على حالته الطبية، موضحا أن حالة عمر كمال باتت مستقرة، بعد تعرضه لنزلة معوية شديدة، غادر على إثرها مقر إقامة الفريق قبل التوجه لملاقاة بيراميدز، وأشار طبيب الأهلي إلى أنه بعد التأكد من سلامة عمر كمال سوف يبدأ المشاركة تدريجيًّا في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.