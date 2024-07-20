شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للمنتخب الأولمبى استعدادا للدومينيكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليوم فى مدينة نانت الفرنسية بخوض أول مران له استعدادا للقاء جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة والتى تضم معهم: إسبانيا وأوزبكستان فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء التدريب قويا ووسط أجواء أولمبية وتحت إشراف اللجنة المنظمة العليا للأولمبياد، حيث يتدرب المنتخب فى ملاعب أولمبية ويقيم فى فندق تابع للأولمبياد.

وشهد التدريب حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة الذى وصل من القاهرة أمس، وانضم إلى بعثة المنتخب بدعوة من الفيفا لحضور حفلها بمناسبة الدورة الأولمبية.

قاد التدريب البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي وشهد فقرات متنوعة بدأت بفقرة بدنية اشرف عليها ليوناردو مخطط الأحمال، ثم بعض التدريبات الفنية التى أقيمت مع البرازيلى وتياجو المدرب العام عادل مصطفي المدرب، وقاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات مستقلة للحراس: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا.



المنتخب الأولمبى



جانب من تدريب المنتخب الاوليمبى



محمد بركات وجمال علام