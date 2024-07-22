معلق مباراة الاهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد بيراميدز في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري.

ويواجه الاهلي نظيره بيراميدز على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ومضيفه بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز برصيد 68 نقطة من 28 لقاء.

ويتبقى للقلعة الحمراء بخلاف مباراة بيراميدز 3 مباريات مؤجلة، في حال حقق الفوز فيهم جميعًا فإنه سيصبح في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن خصمه.

وتذاع مباراة الاهلي ضد بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق مؤمن حسن، والمعلق محمود أبوالركب.