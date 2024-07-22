شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام الدومينكان فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل، والتي يفتتحها المنتخب بمواجهة جمهورية الدومينكان.

موعد مباراة المنتخب الأولمبى والدومينكان

يلتقى المنتخب الأولمبى مع جمهورية الدومينكان في السادسة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس .

وسيطر الحماس والإصرار والجدية على اللاعبين ووضحت الروح القتالية على أدائهم وارتفاع نسبة التركيز فى تنفيذ توجيهات البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب.



قائمة المنتخب الأولمبى

وتضم بعثة المنتخب كلا من: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، بينما أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.