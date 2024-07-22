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الدوري الإنجليزي يزيح الستار عن كرة الموسم الجديد 2024-2025 (صورة)

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الشارقة - اميمة ياسر -   

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على منصة "إكس"، عن الكرة الرسمية لمنافسات مسابقة "البريميرليج" للموسم الجديد 2024-2025.

ونشر حساب "البريميرليج" صورة الكرة التي سيُلعب بها مباريات موسم 2024-2025، والتي تحمل اسم " Nike Flight Ball".

وعلق الحساب على الكرة قائًلا: "مستوحاة من الماضي.. جاهز للمستقبل". Inspired by the past. Ready for the future.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، بين مانشستر يونايتد وفولهام في الـ 16 من أغسطس المقبل.

يشار إلى أن مانشستر سيتي كان قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وللموسم الرابع على التوالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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