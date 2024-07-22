الامارات | احتفالاً بمئوية الاتحاد الدولي للشطرنج.. 100 لاعب في بطولة دبي الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج بإقامة أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف للصغار دون 14 سنة ولفئة العموم. بالإضافة إلى أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق

وفاز في بطولة الشطرنج الخاطف الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بوريا داريني بالعلامة الكاملة من تسع مواجهات، وحل وصيفا، الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر أرانسيبيا ثانياً برصيد 7.5 نقطة وتساوى في المركز الثالث 5 لاعبين برصيد 7 نقاط لكل منهم هم الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينق والأوكراني ألكسندر زوباريف والهندية سريشتي باندي والفلبيني برايل أريانو والفلبيني جوليوس دي راموس. وفاز بجائزة أفضل لاعب مخضرم الأستاذ الدولي الكبير اليوناني ايفستراتيوس جريفاس وفازت الأوزبكية صابيروفا شاهنوزا بجائزة أفضل لاعبة كما فاز الهندي الشاب أرناب جينا بجائزة أفضل لاعب دون تصنيف 2000 نقطة، وفاز الأردني أحمد صالح بجائزة أفضل لاعب غير مصنف. شارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة من 23 دولة منهم 11 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

وفي بطولة الاعبين دون 14 سنة والتي شارك فيها 95 لاعباً من 14 دولة، تمكن السوري ميار محفوظ من الفوز بالمركز الأول برصيد 7 من 7 يليه الهندي ساريش راجيش شيتي ثانياً والهندي فيرسين جين ثالثاً.

من جهته، هنأ الحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري الأمين العام بنادي دبي للشطرنج والثقافة مجتمع الشطرنج حول العالم بهذا اليوم، مشيراً إلى حرص النادي على المشاركة سنوياً في هذا الحدث المميز والذي يشهد مشاركة واسعة من لاعبي الشطرنج من مختلف الفئات العمرية.



