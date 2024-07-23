شكرا لقرائتكم خبر عن برائعة وسام أبو على.. الأهلى يكرر فوزه على بيراميدز ويقترب من حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

كرر الأهلي فوزه على بيراميدز في أقل من عشرة أيام، حيث فاز المارد الأحمر بهدف نظيف على الفريق السماوي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري.. سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة 28، بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور واقترب الأهلي كثيراً من درع الدوري.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم12 يوليو الجاري.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 66 نقطة ويبقي في المركز الثاني، ويواصل تضييق النقاط مع بيراميدز المُتصدر، وحصد الأهلي 66 نقطة من 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يتجمّد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة ويبقي في الدوري بعدما لعب 29 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر ثلاث مباريات، وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم، ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وأدار مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس تسفاير "حكم ساحة"، وروبرت كيمبتير "حكم مساعد أول"، ويان زيدال "حكم مساعد ثان"، ودانيال شلاجر "حكم رابع" وساشا ستيجمان "حكم VAR" ومايك بيكيل "حكم VAR مساعد".

الشوط الأول

جاءت بداية مباراة الأهلي وبيراميدز حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الأهلي الأقوى هجوماً ونشط بفضل أداء وتحركات لاعبيه، فيما اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة قبل أن يُسدد الشيبي كرة قوية تصدى لها الشناوي.

في الدقيقة 15 حدث صدام بين وليد الكرتي وكريم فؤاد وطلب لاعبي بيراميدز بإحتساب ركلة جزاء بدعوى خشونة كريم فؤاد مع الكرتي في منطقة جزاء الأهلي ، ولجأ الحكم الألماني إلى تقنية الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء.

ويتواصل الأداء الهجومي من الفريقين قبل أن يُشهر الحكم الألماني فيليكس تسفاير بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم في الدقيقة 17 للاعتراض على الحكم، وهدأ اللعب قليلاً قبل أن يسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة عن طريق وسام أبو علي الذي أحسن التعامل مع تمريرة سحرية من إمام عاشور.

كثف بيراميدز هجومه بعد هدف الأهلي، واشهر الحكم الالماني بطاقة صفراء محمود مرعي لاعب بيراميدز للخشونة مع وسام أبو علي، وشن بيراميدز أكثر من هجمة على الأهلي.

ونال أحمد توفيق بطاقة صفراء بعدما لمست الكرة "يده"، وشهدت الدقائق الأخيرة بطاقة صفراء لمهاجم بيراميدز فيستون ماييلي للخشونة مع إمام عاشور، ثم نال امام عاشور بطاقة صفراء للخشونة مع أحمد سامي، بعدها يتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من جانب بيراميدز الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف التعادل ، ونال خالد عبد الفتاح بطاقة صفراء في الدقيقة 50.

أستحوذ بيراميدز على وسط الملعب مُستغلاً تراجع أداء الأهلي بشكل واضح، واجرى بيراميدز تغيير ثنائي في الدقيقة 62 بنزول كريم حافظبدلاً من أحمد توفيق ومحمود عبد الحافظ زلاكة بدلاً من مصطفى فتحي ، ومن أول لمسة أهدر زلاكة فرصة تسجيل هدف مُحقق بعدما أرتدت له كرة من قدم خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي لكنه سددها بعيداً عن شباك الشناوي بغرابة شديدة.

في الدقيقة 68 شارك محمد مجدي أفشة بدلاً من امام عاشور ، وزاد هجوم بيراميدز ونال محمد الشيبي بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 79 بعد الخشونة مع حسين الشحات ، ليُشهر الحكم الألماني له البطاقة الحمراء ويُغادر اللاعب أرض الملعب.

وشارك عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 86 بدلاً من عمر كمال عبد الواحد ،واستحوذ بيراميدز بشكل واضح على مجريات اللقاء ونال خالد عبد الفتاح بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 89 ليتم طرده ويغادر أرض الملعب.

ونال مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 93 ، وشارك ديانج بدلاً رضا سليم ، وكهربا بدلاً من وسام ابو علي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ، ويتواصل الهجوم من بيراميدز وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثاني بعدما أنفرد بحارس الفريق السماوي ، لينتهي بعدها اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.



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