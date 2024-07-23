شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى.. بيراميدز يتصدر رغم الخسارة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدورى المصرى، رغم الخسارة اليوم أمام الأهلى بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من عمر الدورى المصرى.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة بعد الهزيمة جمعها من 29 مباراة، بينما قفز الأهلى إلى النقطة 68 من 26 مباراة وتتبقى له 3 مؤجلات.

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على بيراميدز



جدول الدورى

وكرر الأهلي فوزه على بيراميدز في أقل من عشرة أيام حيث فاز المارد الأحمر بهدف نظيف على الفريق السماوي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري.. سجل هدف الأهلي، وسام أبو علي في الدقيقة 28 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور، واقترب الأهلي كثيراً من درع الدوري.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم 12 يوليو الجاري.