بيراميدز يعاقب الشيبي بعد الطرد أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز علي تطبيق لائحة العقوبات علي اللاعب المغربي محمد الشيبي، بعدما تلقي بطاقة حمراء خلال مباراة الأهلي التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالدورى المصرى.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن الجهاز الفني لبيراميدز وقع عقوبة مالية ضخمة علي الشيبي بسبب الطرد أمام الأهلي، حيث إن تهور اللاعب تسبب في فقدان الفريق لخدماته منذ الدقيقة 80، وهو ما أدي لتقليل فرص الفريق في ادراك التعادل مع المارد الأحمر.

وتأكد غياب اللاعب المغربي عن فريق بيراميدز في مباراتين على أقل تقدير بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الأهلي والتي خسرها الفريق السماوي بهدف نظيف، في منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

وتنص اللائحة أنه من يتعرض للطرد المباشر يغيب مباراتين أو أكثر وبذلك يتأكد غياب الشيبي عن مباراتي بيراميدز القادمتين بالدوري أمام الزمالك وفاركو.