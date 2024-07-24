شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز غنيم: العمل يجرى على قدم وساق من أجل إنهاء تسجيل بعثة مصر بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دكتور محمد عبد العزيز غنيم، نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن العمل يجرى على قدم وساق من قبل البعثة الإدارية للجنة الأولمبية المصرية من أجل إنهاء تسجيل كافة لاعبي بعثة مصر في أسرع وقت، حيث تتواجد البعثة الإدارية في القرية الأولمبية منذ يوم 18 يوليو لإنهاء كافة التجهيزات لبعثة مصر، استعدادا لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وأضاف غنيم أن مصر ستشارك في حفل افتتاح الدورة بـ81 فرداً من البعثة المصرية في طابور العرض، حيث تشارك كل بعثة بنسبة من عدد اللاعبين المشاركين، وسيحمل علم مصر في حفل الافتتاح كل من سارة سمير صاحبة برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو 2016، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد باريس يوم الجمعة 26 يوليو الثامنة مساءً، لأول مرة في التاريخ في مكان مفتوح، حيث سيقام طابور العرض بمراكب على نهر السين. ويشهد حفل الافتتاح مشاركة من 6000 إلى 7000 لاعب من الـ 10000 المشاركين في الدورة.