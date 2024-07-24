7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 23 – 7 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 – 7 – 2024 فى مقدمتها، وزير الرياضة ينهى الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد.

وزير الرياضة ينهى الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد

نجح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حل الخلاف بين كل من اللاعبة جنة عليوة، واللاعبة شهد سعيد، وذلك عقب لقائه المجمع بهما اليوم فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للصلح بينهما وإنهاء أية خلافات وسط تواجد عدد من أفراد أسرتى اللاعبتين ورئيس نادى أكتوبر الرياضى.

الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة.. اعرف السبب

تقدم النادي الاهلى بمذكرة عاجلة ظهر اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص التجاوزات التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس، عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي.

تذكرتي تطرح تذاكر مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر المباراتين المؤجلتين بالجولة 18 من مسابقة الدوري المصري المقرر لهما يوم الجمعة، وتجمع الأهلي والمصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية، والزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة.

الإجهاد العضلى يطارد وسام أبو على فى الأهلى قبل مواجهة المصري

يعانى الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الاهلى من الاجهاد العضلى وذلك قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام المصري البورسعيدى بالدوري.

هاني سعيد: نرفض الخروج عن النص من أي فرد في منظومة بيراميدز ونحترم جميع الأندية

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن النادي يحترم جميع الأندية وإدارتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة، وأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والسباب بالأمهات والآباء إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

تأكد غياب كوكا عن موجهة المنتخب الأولمبى والدومينيكان غدا لإصابة

كشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن غياب أحمد نبيل كوكا بشكل مؤكد عن مواجهة المنتخب غدا أمام الدومينيكان في المباراة التي تقام لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

رسمياً.. البنك الأهلى يجدد عقد طارق مصطفى لمدة موسمين

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن تجديد عقد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لمدة موسمين قادمين.