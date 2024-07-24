أولمبياد باريس 2024.. ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع الدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الدومينيكان، والتي جمعت بينهما لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة، مشاركًا بالمجموعة الثالثة رفقة ممنتخبات “إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان”.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالآتي:

1- إسبانيا برصيد 3 نقاط.

2- مصر برصيد نقطة واحدة.

3- الدومينيكان برصيد نقطة واحدة.

4- أوزبكستان دون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في المباراة القادمة مع أوزبكستان يوم السبت المقبل، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات.