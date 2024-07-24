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يوسف أوباما يواصل برنامجه التأهيلي على هامش مران الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أدى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الممتاز.
 

 
ويعاني يوسف أوباما من آلام في القدم، وفضل الجهاز الفني لخوض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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