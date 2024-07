بالصور ..رحلة التميمة الاولمبية من الكلب فالدي الى القبعة فريجياس ( 2 )

ياسر رشاد - القاهرة - تعد التميمة الأوليمبية احد اهم المظاهر التي ترافق الالعاب الاوليمبية منذ أطلاقها لاول مرة بشكل رسمي في دورة ميونخ 1972 حيث تحاول المدن التي تستضيف الالعاب الاوليمبية اختيار تميمة تناسب ثقافة و عراقة وتاريخ المدينة الى جانب تعبيرها عن رموز الحركة الاوليمبية من سلام وتأخي ومنافسة شريفة وخلق اجواء احتفالية رائعة اثناء اقامة الالعاب الاوليمبية .

سول 1988 : النمر هودوري

جمعت تسمية تميمة الالعاب الاوليمبية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول هودوري بين مقطعين باللغة الكورية ( هو ) وتعني بالكورية النمر و ( دوري ) وتعني بالكورية الولد وتم اختيار النمر لانه رمز الحماية و القوة في الفولكلور الكوري وتم تصميمه من خلال المصمم الكوري كيم هيون الذي اكد ان اختياره للنمر الكوري جاء مماثلا لاختيار النسر الامريكي و الدب الروسي و الباندا في الصين .

وادخل كيم هيون بعض اللمسات على التصميم النهائي للتميمة ليمنحه الصبغة التراثية في كوريا مثل القبعة الكورية الشهيرة الى جانب شريط خلفي على شكل حرف S يرمز لمدينة سول المستضيفة الى جانب قلادة على شكل الحلقات الاوليمبية على الصدر لتكتمل صورة التميمة الجميلة .

هودوري

برشلونة 1992 : الكلب كوبي

أصبح تصميم تميمة دورة الالعاب الاوليمبية في برشلونة والذي منحته اللجنة المنظمة للدورة الاوليمبية اسم كوبي هو احد اكثر التميمات شعبية عبر تاريخ الالعاب الاوليمبية حيث قام الفنان الاسباني خافيير ماريسكال بتصميم كرتوني عبارة عن كلب كرتوني مجسم ومتأخذ من سلالة كلاب يستخدمها الرعاة الاسبان في جبال البرانس الشهيرة بأسبانيا . اما اسم كوبي فجاء اختصار لاسم اللجنة المنظمة الاوليمبية ببرشلونة ( COOB ) .

وعن التميمة قال خافيير ماريسكال : من الناحية المثالية يجب عليك دائمًا أن تحاول رسم تصميمك بشكل نظيف وسريع قدر الإمكان. يجب أن تكون التميمة مبدعة ولها هوية فريدة حتى تراها وتقول في ثانية هذه هي تميمة برشلونة 92 .

كوبي

اتالانتا 1996 : إيزي

اتخذ منظمو العاب اتالانتا بالولايات المتحدة الامريكية شكلا رمزيا للتميمة اعتبر على عكس دورة برشلونة 1992 هو الاسوأ من حيث الشكل حتى داخل الولايات المتحدة الامريكية لم تحظ التميمة بأي شعبية وكانت بالفعل مناسبة للاختصار باللغة الانجليزية WHAT IS IT ?

إيزي

سيدني 2000 : سيد و اوليه و ميلي

حققت أستراليا نجاحًا كبيرًا في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2000 حيث أنتجت ثلاث تمائم رسمية متميزة كل منها حيوان كان موطنًا الأصلي لمنطقة Land Down Under وقد تم أستبعاد حيوان الكنغر و اسماك القرش رغم كونها الاكثر ارتباط بأسم استراليا على مستوى العالم .

أطلق اسم ( سيد ) على منقار البط بينما تم اختيار اسم ( أولى ) على حيوان الكوكابورا اما اسم ( ميلي ) على حيوان آكل النمل وهي الثلاث حيوانات التي تم اختيارها من جانب المصمم كورنويل .

المصمم الاسترالي كورنويل اكد ان الحيوانات الثلاث تم اختيارها لتمثل الحياة البرية في استراليا بشتي صورها حيث كانوا يمثلون الماء والهواء و الارض .