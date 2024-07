شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يستضيف سباقات مثيرة في بطولة الشرق الأوسط للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة العلمين الجديدة حدثًا رياضيًا مثيرًا مع انطلاق بطولة الشرق الأوسط للسيارات "REV IT UP" في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2024.

وتعتبر بطولة "REV IT UP" هي الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث استمرت لأكثر من 10 سنوات وقدمت أكثر من 100 سباق في مختلف الفئات (السرعة، الدريفت، التوين دريفت).

أربعة سباقات مثيرة

ستشهد البطولة أربعة سباقات مثيرة تشمل:R2 - REV IT UP Drifting Competition: سباقات انزلاق مثيرة.

R2 - REV IT UP Twin Drift - Semi Pro: سباقات انزلاق مزدوجة للمحترفين شبه المحترفين.

R2 - REV IT UP Twin Drift - Pro: سباقات انزلاق مزدوجة للمحترفين.

R4 - REV IT UP Speed Test: سباقات سرعة.

تحديات لا نهائية

ستشهد البطولة تحديات لا نهائية بين أبرز سائقي السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث سيقاتلون للفوز بالألقاب والجوائز.