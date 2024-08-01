شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مواعيد عمل المنقذين وراء وفاة ملاكم الترسانة بحمام السباحة.. مصدر يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الترسانة أن الحمزة تامر لاعب الملاكمة بالنادى، والذى توفى أمس بعد توقف عضلة القلب كان يسبح في المياه داخل حمام السباحة مع زملاؤه لعمل استشفاء في تواجد المدير الفني للفريق.

وأضاف المصدر في تصريحات لليوم السابع أنه لم يكن هناك منقذين على حمام السباحة خاصة وان المنقذين ينهون عملهم في السادسة مساء، ما دفعهم إلى الحصول على أذن من مدير عام النادى لاستخدام بحمامات السباحة.

وأشار إلى أن حمام السباحة داخل نادي الترسانة نصف أولمبى، به جزء عميق (2 م) ، وهو ما دخل فيه اللاعب مع زميلين، ولكن عضلة القلب توقفت أثناء تواجده في الماء وتسببت في غرقه.

وشهد حمام السباحة داخل نادي الترسانة أمس الأربعاء غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالنادي، خلال أداء تدريبات استشفاء فريقه

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.