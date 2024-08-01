شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصارعة يصل باريس للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الثنائى عبداللطيف منيع ومحمد جبر لاعبا منتخب المصارعة، إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

وتوجه الثنائى من بلغاريا الى باريس، بعد أن أنهى اللاعبان معسكر الإعداد الخاص بهم، استعدادا للدورة الأولمبية.

وتستعد بعثة منتخب المصارعة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس ، وتشارك البعثة بقائمة تضم 11 لاعبا، والتقطت البعثة صوراً بالملابس الرسمية قبل السفر إلى باريس، والتقطت الصور فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم قائمة المنتخب فى الأولمبياد كلا من، جمال عبد الناصر، عمرو رضا، مصطفى الدرس، ندى مدنى، ضياء كمال، مؤمن أحمد، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، محمود خالد، ومحمد على.