على ملعب ستاد القاهرة الدولي .. الأهلي يواجه البنك الأهلي في التاسعة من مساء اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي النادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، مع نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى من خلالها النادي الأهلي للاقتراب خطوب جديدة نحو حسم التتويج بدرع الدوري والحفاظ على اللقب.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، جمعها الفريق من 28 مباراة فقط، وبفارق نقطتين أمام بيراميدز أقرب ملاحقيه والذي خاض 31 مباراة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بعدة دوافع سيكون أبرزها على الإطلاق الفوز من أجل التقدم خطوة نحو الحفاظ على اللقب، حيث يحتاج الفريق 7 نقاط فقط من مبارياته الست المتبقية للتتويج باللقب، خاصة بعد تعثر بيراميدز من جديد أمام فاركو في ذات الجولة.

كما يبحث الأهلي عن الثأر لخسارته في الدور الأول أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-3، ويسعى للفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية التي وصلت إلى 17 انتصارًا بالفوز على سيراميكا كليوباترا الإثنين الماضي 4-1.

ويطمح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لتخطي الرقم القياسي لعدد الانتصارات الممتالية في الدوري مع الأهلي والمسجلة باسم البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2004-2005 بـ17 انتصارًا.

ويواصل المدرب السويسري للأهلي سياسة إراحة اللاعبين في ظل ضغط المباريات، حيث يلعب الأهلي كل ثلاث أيام، لذا فضل كولر إراحة محمد عبد النعم مدافع الفريق والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وكريم فؤاد، وفي الوسط يلعب أكرم توفيق مروان عطية وإمام عاشور، خلف ثلاثي الهجوم حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

على الجانب الآخر، يسعى البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وربما تكرار الفوز بعد الدور الأول، لتأكيد تفوق الفريق في الفترة الأخيرة والتقدم في جدول الترتيب.

وفي مباريات أخرى اليوم لحساب الجولة ذاتها، يستضيف المقاولون العرب فريق سيراميكا كليوباترا، في الخامسة والنصف مساءً على ملعب عثمان أحمد عثمان، في مباراة يبحث فيها المقاولون العرب عن الفوز ولا شيء سواه من أجل التشبث بآمال البقاء في الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب، قبل مباراة اليوم، المركز السابع عشر، قبل الأخير، في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 31 مباراة.

كما يحل المصري البورسعيدي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في التاسعة مساءً في ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان لمحو آثار الهزيمة، حيث خسر المصري أمام الأهلي في الجولة الماضية 0-1، وخسر سموحة أمام مودرن سبورت 3-0.

ويحتل المصري، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 45 نقطة.