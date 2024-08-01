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9 أجانب حصدوا لقب هداف الدورى قبل صراع وسام وماييلى هذا الموسم

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القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة بين ثلاثة لاعبين على هداف دورى nile قبل الأمتار الأخيرة من المسابقة التي وصلت مراحلها إلى الأسبوع الثانى والثلاثين على بعد مباراتين من خط النهاية.

وأحرز الثلاثى حسام أشرف والكونغولى فيستون ماييلى والفلسطينى وسام أبو على 14 هدفا حتى الآن، على صدارة ترتيب قائمة الهدافين، ولكن يمتلك وسام أبو على الحظ الأكبر نظرا لوجود 6 مباريات متبقية للأهلى في الدورى، بينما يتبقى 3 مباريات فقط لماييلى، ومباراتين فقط أمام حسام أشرف.
ويأمل وسام أبو على حسم لقب الهداف هذه الموسم والانضمام إلى قائمة هدافى الدورى من الأجانب التي تضم 9 لاعبين نستعرضها في التقرير التالى..

السودانى حمدتو أحمد

لاعب الترسانة السابق كان أول هداف أجنبي في تاريخ وحصل على اللقب موسم 1949 – 1950 بعد تسجيله 10 أهداف بالبطولة.

اليمنى على محسن

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لاعب الزمالك السابق ثانى هداف أجنبى في تاريخ الدوري المصري والقلعة البيضاء، حصل على لقب هداف الدوري المصري في موسم 1960 – 1961 بعد تسجيل 15 هدفًا.

النيجيرى جون أوتاكا

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نجم الإسماعيلي السابق حقق لقب هداف مسابقة الدوري المصري في موسم 1999 - 2000 بعد تسجيل 17 هدفًا مع الدراويش.

الأنجولى فلافيو "مرتين"

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حصل مهاجم الأهلي السابق على لقب هداف الدوري المصري مرتين الأولى موسم 2006 – 2007 وسجل 17 هدفًا، والثانية في موسم 2008 – 2009 وسجل 12 هدفًا.

الغانى بابا أركو

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لاعب طلائع الجيش السابق بلقب هداف الدوري موسم 2008 – 2009 مناصفة مع فلافيو مهاجم الأهلي بعد تسجيل كل منهما 12 هدفًا في مباريات المسابقة.

النيجيري منسواه بوبا

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سادس لاعب أجنبي حصل على لقب هداف الدوري المصري النيجيري منسواه بوبا لاعب اتحاد الشرطة السابق والذي حصل على لقب الهداف موسم 2009 – 2010 بعد تسجيل 14 هدفًا.

الغانى جون أنطوى

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مهاجم الإسماعيلي السابق الذي حصد لقب هداف المسابقة المحلية في موسم 2013 – 2014 بتسجيله 11 هدفًا.

المغربى وليد أزارو

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مهاجم الأهلي السابق حصل على لقب هداف الدوري المصري بتسجيله 18 هدفًا في موسم 2017 – 2018، وهو أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالمسابقة.

الأنجولى مابولولو

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مهاجم الاتحاد السكندري آخر محترف أجنبي حصد لقب هداف الدوري والذي حصل على اللقب موسم 2022 – 2023 بعد تسجيله 16 هدفًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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