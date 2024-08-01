أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 1-8-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 1-8-2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يؤمن القمة ويغازل درع الدورى بهدف وسام أبو على فى البنك.

الأهلي يؤمن القمة ويغازل درع الدورى بهدف وسام أبو على فى البنك

واصل الأهلي سلسلة انتصاراته المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة.

سموحة يفوز على المصرى 1-0 بدورى NIlE .. فيديو

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره المصرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى NILE".

المقاولون يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويقلص فرص البقاء بالدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المقاولون العرب وسيراميكا، جمعت الفريقين في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وتقدم فريق سيراميكا أولا على أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله جون إيبوكا في الدقيقة 42، ثم تعادل المقاولون في الدقيقة الأولى بالشوط الثاني بهدف جواكيم أوجيرا.

غموض موقف عبد الله السعيد من المشاركة مع الزمالك أمام الجونة

حالة من الغموض تسيطر على مصير عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من المشاركة مع فريقه أمام الجونة في المباراة المقرر لها غدا في إطار مباريات الجولة الأثانية و الثلاثون من بطولة الدورى الممتاز، دورى NILE

الأهلي يرحب برحيل السولية إلى الدوري الليبي ويترك القرار النهائي للاعب

لا يمانع مسئولو النادي الأهلي من انتقال عمرو السولية لاعب وسط الفريق إلى الدوري الليبي بعد تلقيه عرضا من نادي السويحلي للانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري.

باريس تحتفل ببرونزية محمد السيد في حديقة الأبطال.. صور

في ظاهرة جديدة على الأولمبياد، احتفلت باريس بأبطال الأولمبياد الحائزين على ميداليات خلال النسخة القائمة بالعاصمة الفرنسية، ومن بينهم البطل المصري محمد السيد لاعب السلاح، المتوج ببرونزية سلاح الايبيه، في حديقة الأبطال.

ثنائى المصارعة يصل باريس للمشاركة فى الأولمبياد

وصل منذ قليل الثنائى عبداللطيف منيع ومحمد جبر لاعبا منتخب المصارعة، إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى.