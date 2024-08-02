موعد مباراة مصر ضد النرويج بـ كرة اليد والقنوات الناقلة في أولمبياد باريس

يستعد منتخب مصر لكرة اليد رجال لخوض مباراة هامة وصعبة لمواجهة النرويج لاستكمال مشواره في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة أولمبياد باريس 2024 في فرنسا خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من يوليو الماضي وحتى الحادي عشر من أغسطس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر لليد رجال في المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك والأرجنتين والنرويج والمجر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في سلم ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط من انتصار على المجر وخسارة أمام الدنمارك وتعادل مع فرنسا.

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بينما النرويج هو صاحب العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيق 3 انتصارات أمام الأرجنتين وفرنسا والمجر.

موعد مباراة مصر والنرويج لكرة اليد في الأولمبياد

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره النرويج اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية “بي إن سبورتس 3”.

ومن المقرر أن يصعد أصحاب أول أربعة مراكز في المجموعة إلى دور ربع النهائي من منافسات كرة اليد في الأولمبياد.