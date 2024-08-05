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بيراميدز يهزم زد بهدفين مقابل هدف.. وحسم لقب الدورى للأهلى يتأجل

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القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29 ليؤجل حسم الأهلى للقب الدورى إلى المباراة المقبلة .


تقدم رمضان صبحى للأهلى في الدقيقة 47 من عمر اللقاء بضربة جزاء ، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة 51 ، وأضاف مروان حمدى الهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد الفريق السماوى إلى 73 نقطة في المركز الثانى ، بينما تجمد رصيد زد عند 47 نقطة .


تشكيل بيراميدز على النحو التالى :-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمود دونجا
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - فخري لاكاي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي

أما تشكيل زد جاء على النحو التالى : -
على لطفي  - مصطفى محمد - مصطفى محمود عبد القادر - بارتوليوم كاموتي - عبد الرحمن البانوبي - أحمد إبراهيم عبد العزيز - محمد إسماعيل قطب - بيتر زيلو - أحمد ذكي عبد الحميد - علي جمال علي - ماتا ماجاسا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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