شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: الأهلي يفوز على المقاولون برباعية، الإعلان عن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر.

زلزال الأهلي يضرب المقاولون برباعية في الدوري ويُقربه من المظاليم

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دوري المحترفين.

الخامسة على التوالى.. وسام أبو على رجل مباراة الأهلى والمقاولون

حصل وسام أبو علي لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه في مباراته أمام المقاولون العرب والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليحقق الجائزة للمباراة الخامسة على التوالي.

بيراميدز يهزم زد بهدفين مقابل هدف.. وحسم لقب الدورى للأهلى يتأجل

فاز بيراميدز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29 ليؤجل حسم الأهلى للقب الدورى إلى المباراة المقبلة .

مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر.. الأهلي يواجه فاركو 20 أغسطس

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر وجاءت كالتالي:

صرف مستحقات الحكام من الأندية فى مباريات كأس مصر باستثناء النهائي

تقرر صرف الأندية صاحبة المباراة في بطولة كأس مصر، لبدلات الحكام ومراقب المباراة بداية من مباريات دور الـ16 لكأس مصر باستثناء مباراة النهائي.

الإسماعيلى يواجه السد القطرى بالزي الأساسى ودخول الجماهير بالمجان

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري الودية، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الغد، الاثنين، على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية.

حكام أجانب لنهائي كأس الرابطة بين الطلائع وسيراميكا

تقرر إسناد نهائي بطولة كأس الرابطة الذي يجمع طلائع الجيش وسيراميكا يوم 7 أغسطس الجاري إلى طاقم حكام أجانب، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

مباراة الزمالك وإنبي فى موعدها غداً 9 مساءً

تأكد إقامة مباراة الزمالك وإنبي في التاسعة مساءً، ولا تعديل في أي من مواعيدها كما يتردد، بسبب إقامة مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في العاشرة مساء.

آخر تطورات مفاوضات نيس الفرنسي مع محمد عبد المنعم.. موقف الأهلي وضغوط اللاعب

جدد مسئولو الأهلي رفضهم العرض الذي وصل من نادي نيس الفرنسي للحصول على خدمات محمد عبد المنعم لاعب الفريق مقابل 2 مليون دولار، وشددوا على ضرورة رفع المقابل المالي لإتمام الصفقة.

ميكالى: حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وسنفعل كل شىء لتحقيقه

أكد روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أنه سعيد بوصول المنتخب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاماً.

محمد السيد صاحب برونزية السلاح يعود إلى القاهرة غداً

يعود البطل المصرى محمد السيد صاحب برونزية السلاح فى أولمبياد باريس 2024 من فرنسا مساء غد، الاثنين، وسط استقبال خاص .

منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين 34 - 27 فى أولمبياد باريس

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 .

محمد حمدى يشارك بدلا من أحمد عيد فى قائمة المنتخب الأولمبى أمام فرنسا غدا

تقرر استبدال أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بزميله محمد حمدي فى القائمة الأساسية قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا غدا فى الدور قبل النهائي لدورة الألعاب الأولمبية الجارية فى باريس.