ملف رياضة الخليج 365.. فوز الأهلي.. انتصار فراعنة اليد.. وتصريحات نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها فوز الأهلي على المقاولون العرب، وانتصار فراعنة اليد وتصريحات نجم الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

انتهاء دور المجموعات.. جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد النهائي

انتهت مباريات دور المجموعات من المجموعة الثانية من منافسات كرة اليد، بفوز الدنمارك على نظيره النرويج بنتيجة 32-25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسميا.. تحديد منافس منتخب مصر لكرة اليد في ربع نهائي أولمبياد باريس

انتهت مواجهات دور المجموعات لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد، بفوز إسبانيا على كرواتيا بنتيجة 32-31.

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حزنا عليه بعد غرقه.. وفاة والدة ملاكم نادي الترسانة حمزه تامر (صور)

شهد اليوم الأحد 4 أغسطس، وفاة والدة ملاكم نادي الترسانة حمزه تامر الذي توفي يوم الأربعاء الماضي.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد رباعية المقاولون

اكتسح النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد الهاتريك في المقاولون العرب.. سر احتفال وسام أبو علي الشهير (صور)

تمكن الفلسطيني وسام أبو علي خلال الفترة القصيرة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء حتى الآن، من حجز مكانة مميزة في قلوب كل الجماهير الأهلاوية، نظراً لتألقه رفقة الفريق، واحرازه المستمر للأهداف.

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منتخب مصر لليد يكتسح الأرجنتين ويؤكد صعوده لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

نجح المنتخب الوطني المصري، في تحقيق فوز كبير على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 34-27 خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في ختام دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس.

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موعد مباراة منتخب مصر لليد ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

يختتم المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، مباريات المجموعة بمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس حاليا.

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متى يحقق بيراميدز بطولة؟.. ضياء السيد يوضح

أوضح ضياء السيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق موقف نادي بيراميدز من الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق أول بطولة في تاريخه.

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"هوايته المفضلة".. وسام أبو علي يواصل تسجيل الأهداف رفقة النادي الأهلي (صور وفيديو)

واصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، ممارسة هوايته المميزة رفقة المارد الأحمر، وهى تسجيل الأهداف رفقة الفريق في مختلف البطولات.

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موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة أمام نظيره إنبي غداً الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ22 ومن عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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