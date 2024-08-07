ملف رياضة الخليج 365.. اقتحام فيلا ميسي.. موقف الأهلي والزمالك من الكأس.. وقرار عاجل من وليد دعبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها اقتحام فيلا ميسي، وقرار الأهلي والزمالك بشأن استكمال بطولة كأس مصر، وقرار عاجل من وليد دعبس بعد فتح تحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

"اقضوا على الأغنياء".. نشطاء يقتحمون فيلا ميسي لهذا السبب

اقتحم نشطاء بيئيون، اليوم الثلاثاء، فيلا الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في جزيرة إيبيسا الإسبانيا، وقام هؤلاء النشطاء بتلطيخ الفيلا بالطلاء الأحمر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يصدم اتحاد الكرة ويحدد شروطه لخوض مباريات كأس مصر

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة لم يوافق على مواعيد كأس مصر، خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، الذي عُقد اليوم لنقاش المواعيد المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غياب الأهلي وفيوتشر.. قرار عاجل من الأندية بشأن استكمال كأس مصر

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية، من اجل حسم مصير استكمال مباريات بطولة كأس مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار عاجل من وليد دعبس بعد قرار السيسي بشأن أحمد رفعت

علق وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن سبورت السابق، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة قضية أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل إلى النيابة العامة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يجدد عقده؟.. وكيل ميكالي يكشف مستقبله مع المنتخب الأولمبي

تحدث كايو زيار وكيل روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مستقبله مع الفراعنة الصغار في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تحدث معه قبل مباراة فرنسا وابلغه انه لديه شعور إيجابي لتحقيق ميدالية أولمبية مع منتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حسام حسن جديد في نيوشاتل.. نوي ليند مصري جديد يسطع في سماء سويسرا

يعد نادي نيوشاتل السويسري من أعرق الأندية السويسرية، حيث حصد لقب الدوري مرتين، وكأس السوبر 3 مرات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة انتقاله إلى البنك الأهلي

كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حقيقة تلقيه عرضا من نادي البنك الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سلوك غير لائق".. طرد ملكة جمال السباحة من القرية الأولمبية

شهد اليوم الثلاثاء 6 أغسطس، طرد السباحة الباراغوايانية لوانا ألونسو من القرية الأولمبية بعد أن قال مسؤولون إنها خلقت "أجواء غير لائقة" بسلوكها "غير اللائق".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وينفريد يافي تحصد الذهبية الثانية للعرب في أولمبياد باريس 2024

حصدت اللاعبة البحرينية، وينفريد يافي، ذهبية سباق 3000 موانع بأولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا