ليفربول يسعى لضم نجم منتخب إسبانيا

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد أحد نجوم المنتخب الإسباني الفائز ببطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليفربول أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي.

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وقدم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاما أداء جيدًا في نهائي بطولة أوروبا يورو 2024، أمام منتخب إنجلترا، بعدما حل بديلا للمصاب رودري.

وتابعت الصحيفة أن مارتن زوبيمندي، لديه شرط جزائي في عقده مع سوسيداد بقيمة 51.4 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي الباسكي قد يتردد في بيعه، خصوصا في ظل اهتمام آرسنال بنجمه الآخر وزميل زوبيمندي في المنتخب الإسباني ميكيل ميرينو.