شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر بعد خسارته برونزية المصارعة: قدر الله وما شاء فعل والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد جبر، لاعب منتخب مصر للمصارعة، عن حزنه الكبير لخسارته الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة، قائلا: "قدر الله وما شاء فعل".

وتابع جبر في تصريحات عقب اللقاء: "كان نفسي أحقق ميدالية لمصر، ولكن الحمد لله وأشكر كل ما دعمني في الأولمبياد".

وفشل محمد جبر لاعب منتخب مصر للمصارعة في الفوز بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 97 كجم، فى أولمبياد باريس، بعد خسارته أمام بطل قيزغستان 2-1.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

وقعت القرعة التي أجريت منذ قليل ، اللاعب الاوليمبى سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو فى مواجهة بطل الدنمارك فى دور ال16 لمنافسات التايكوندو لاولمبياد باريس 2024.